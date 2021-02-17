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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بيدرسن» يعتزم زيارة دمشق بعد موسكو لمناقشة اللجنة الدستورية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:29 ص
جير بيدرسن
جير بيدرسن
وكالات
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أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن، أنه سيتوجه إلى دمشق بعد زيارة موسكو، حيث سيواصل المشاروات بشأن عمل اللجنة الدستورية السورية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "«تاس»، قال بيدرسن، للصحفيين على هامش الاجتماع حول سوريا في إطار أستانا بمدينة سوتشي الروسية: «سأتوجه إلى موسكو يوم الخميس، حيث سنواصل المشاورات مع وزير الخارجية سيرجي لافروف، وأنا انتظر بفارغ الصبر هذه المباحثات، وبعد زيارة موسكو سأتوجه إلى دمشق، ثم سنرى كيف ستجري المشاورات».

وأضاف بيدرسن أنه خلال مشاوراته مع وفدي المعارضة والحكومة السورية في سوتشي، أكدت الأمم المتحدة أن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية لا يمكن أن تستمر على هذا النحو مثلما كان عليه الحال أثناء الاجتماع الأخير.

وأكد بيدرسن أن هناك حاجة لتغيرات قبل أن نتمكن من أن نجتمع مجددًا.

وكان بيدرسن قد أعرب في وقت سابق عن خيبة أمله إزاء الاجتماع الأخير، حيث لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على إجراء مناقشة ضمن المجموعة المصغرة للجنة.

وأعلنت الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف من المقرر أن يجري مباحثات مع جير بيدرسن في موسكو يوم 18 فبراير الجاري.

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