أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 17-2-2021





أسعار مواد البناء اليوم

ويعرض "



سعر الحديد في مصر اليوم الأربعاء

1 - بلغ سعر حديد عز بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 13654 جنيهًا للطن.



2 - وشهد سعر حديد المصريين بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 13550 جنيهًا للطن.



3 - وسجل سعر حديد الجارحي بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 13450 جنيهًا للطن.



4 - كما بلغ سعر حديد بشاي للصلب بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 13450 جنيهًا للطن.



5 - وسجل سعر حديد المراكبي بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 13400 جنيه للطن.



6 - وشهد سعر حديد العشري للصلب بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 13300 جنيه للطن.



سعر الأسمنت في مصر اليوم الأربعاء

1 - وبلغ سعر أسمنت النصر بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 735 جنيهًا.



2 - كما شهد سعر أسمنت النهضة بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 600 جنيه.



3 - وبلغ سعر أسمنت المخصوص بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 723 جنيهًا. ويعرض " الدستور " للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال، في تقريره اليومي، كافة التفاصيل عن أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 17-2-2021 في الأسواق المصرية.1 - بلغ سعر حديد عز بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 13654 جنيهًا للطن.2 - وشهد سعر حديد المصريين بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 13550 جنيهًا للطن.3 - وسجل سعر حديد الجارحي بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 13450 جنيهًا للطن.4 - كما بلغ سعر حديد بشاي للصلب بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 13450 جنيهًا للطن.5 - وسجل سعر حديد المراكبي بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 13400 جنيه للطن.6 - وشهد سعر حديد العشري للصلب بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 13300 جنيه للطن.1 - وبلغ سعر أسمنت النصر بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 735 جنيهًا.2 - كما شهد سعر أسمنت النهضة بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 600 جنيه.3 - وبلغ سعر أسمنت المخصوص بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 723 جنيهًا.





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4 - سجل سعر أسمنت السويدي بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 753 جنيهًا.



5 - شهد سعر أسمنت الممتاز بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 730 جنيهًا.



6 - وبلغ سعر أسمنت العسكري بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 710 جنيهات. 4 - سجل سعر أسمنت السويدي بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 753 جنيهًا.5 - شهد سعر أسمنت الممتاز بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 730 جنيهًا.6 - وبلغ سعر أسمنت العسكري بالأسواق المصرية، نحو ما يقرب إلى حوالي 710 جنيهات.

وفيما يخص أسعار الحديد شهدت استقرارًا وثباتًا غير متوقع بالأسواق المصرية، وذلك برغم الحالة الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب أزمة عدوى وباء فيروس كورونا القاتل، الذي تسبب في انهيار البورصات العالمية والبورصات الخليجة، ولم تسلم أسعار العملات من هذه الضربة الاقتصادية مثل أسعار الدولار وأسعار اليورو.