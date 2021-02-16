استقرار في أسعار الحديد رغم هبوط الأسعار العالمية

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الحديد بالأسواق.وأضاف الزيني، في تصريحات لـ"الدستور" أن الحديد سجل سعرا يبدأ من 13500– 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيها.ولفت رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن هناك ثبات في الأسعار المحلية رغم هبوط الأسعار العالمية للبيلت نحو 60 دولار خلال الأيام السابقة