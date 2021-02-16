الحكومية والخاصة.. موعد امتحانات الجامعات 2021 وموقف الفصل الدراسي الثاني

يبحث طالبة وطالبات الجامعات عن موعد امتحانات الجامعات الفصل الدراسي الأول 2020 على مدار الساعة لمعرفة هل سيقرر وزير التعليم العالي عقد امتحان ورقي ام سوف يتم استبدالها بالأبحاث وتحديد مصير العام الدراسي وسط حالة من القلق والتوتر والخوف من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

موعد بدء امتحانات الجامعات 2021

وفقا لتصريحات وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، أكد أن امتحانات الجامعات 2021 والمعاهد سوف تبدأ يوم السبت المقبل الموافق 27 فبراير كل حسب جامعته وجداول امتحانات نصف العام 2021 التي تعلنها الكليات والمعاهد على مواقعها الألكترونية قبل الموعد الذي سيتم تحديده بوقت كاف.

ومن جهتها، نفت وزارة التعليم العالي قرار استبدال امتحانات الجامعات 2021 والمعاهد بأبحاث او اختبارات الكترونية.

موعد امتحانات الجامعات الخاصة 2021

وفي ذات السياق، أكد الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن ما ينطبق على امتحانات الجامعات الحكومية سينطبق على الجامعات الخاصة فيما يخص قرارات استئناف الدراسة وأعمال امتحانات نصف العام 2021 .

هل يجوز تقديم طلبات تأجيل العام الدراسي لطلاب الجامعات

أوضح وزير التعليم العالي أنه بخصوص تقديم طلبات تأجيل العام الدراسي لطلاب الجامعات فأنه يمكن لأي طالب او طالبة تأجيل العام الدراسي ان ارادا ذلك وسيتم النظر في تلك الطلبات من خلال اللجان المختصة دون احتساب ذلك العام الدراسي 2020-2021 عام رسوب وفقا للقانون واللوائح.

نظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2021

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار أنه بخصوص نظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2021 يتم تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يعتبر مزيجا بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد، مضيفًا أن حضور الطلاب للدراسة بالكليات النظرية يومين والكليات العملية من ثلاثة لـ أربع أيام.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأعلى للجامعات يوم الخميس المقبل الموافق 18-2-2021 لبحث متى ينتهي العام الدراسي وبحث الخريطة الزمنية خاصة بعد مد فترة اجازة الفصل الدراسي الأول .