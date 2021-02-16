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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:38 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص على موقع " جوجل " عن دعاء نزول المطر، حيث يبحث المسلمين في جميع أنحاء العالم عن أكثر الأدعية تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى، لتحقيق ما يحتاجه المسلم إذا كان الدعاء عن الصحة أو الستر أو دخول الجنة أو حتى يغفر له الله سبحانه وتعالى الذنوب.

ونظرًا لسقوط الأمطار في صباح اليوم الثلاثاء الموافق 16-2-2021، حيث يعرض " الدستور " للباحثين عن أفضل الأدعية التي يمكن أن يرددها المسلمين لتحقيق ما يتمناه كل مسلم، لذلك تابع معنا في التقرير الحالي دعاء نزول المطر.

أفضل الأدعية عند سقوط المطر

1 - اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك عن كل خيبات وهموم الحياة.

2 - أسأل الله لك راحة تملأ نفسك ورضا يغمر قلبك وعملا يرضي ربك وسعادة تعلو وجهك ونصرا يقهر عدوك وذكرا يشغل وقتك وعفوا يغسل ذنبك وفرجا يمحو همك.

3 - اللهم اذق قلوب احبتي برد عفوك وحلاوة حبك.. وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك.. واغفر لهم بكرمك.. وادخلني معهم برحمتك.

4 - اللهُم نستغفرك من كل ذنب يكون سبب في قطع الرجاء، ورد الدعاء، وتوارد البلاء، وترادف الهموم، وتضاعف الغموم، ونستغفرك عن كل وقت لم نذكرك فيه.

5 - اللهم صيبًا نافعًا، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

6 - يآ رب آصرف عني آلحرآم وآلمرض ونار جهنم وفتنة آلقبر وآرزقني آلسعاده وآلستر وآلتوفيق وآلجنة.

7 - ربي إن لك عبادًا ينتظرون فرجًا فبشرهم،وعبادًا يسألون شفاءً فعافهم، وعبادًا يرجون رحمتك فارحمهم اللهمّ حقق أمانينا وأصلح أمورنا يارب العالمين.

8 - اللهم بشرّنا بما يفرحنا... واجعل قلوبنا آمنه متطمئنة... وارزقنا من الخير كله.

9 - اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

10 - أسألك ربي أن لا تذيقني بأهلي وكل من أُحب أي مكروه واحفظهم لي ولا تريني فيهم بأسا يبكيني فإني استودعتك إياهم يا من لا تضيع عنده الودائع يا الله.

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