درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع.. إليك التفاصيل

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وننشر هنا في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة عن اليوم 19 فبراير 2021، درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع لتشهد سماء مصر حالة من عدم الاستقرار في درجات الحرارة لتتعرض لمنخفض جوي متكون بالقرب من الجزر اليونانية، ويتجه نحو السواحل الشمالية المصرية بسبب التيارات القطبية الباردة، يصاحبه نشاط في حركة الرياح الشمالية الغربية الباردة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على (شمال وجنوب الصعيد والوجه البحرى والقاهرة وشمال سيناء)، لتستمر درجات الحرارة في مصر بدا من اليوم الثلاثاء 16-2-2021 ليوم الخميس القادم الموافق 18-2-2021 بمعني أن يستمر المنخفض الجوي لمدة 3 ايام "72 ساعة" متصلة.



حركة الرياح والأمطار في مصر وتنشط حركة الرياح في مصر مع وجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق من شمال البلاد اليوم الثلاثاء، إذ تصل فرص تساقط الأمطار على محافظات "القاهرة الكبرى والقناة" إلى 50% على فترات متقطعة، فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 17 إلى 18 درجة، والصغرى ما بين 7 إلى 9 درجات.

درجات الحرارة في مصر يومي الاربعاء والخميس وبين غدا الاربعاء الموافق 17-2-2021 وحتي بعد الغد الخميس الموافق 18-2-2021.. تتواصل حالة الطقس السيئ بمحافظات القاهرة الكبرى بفرص متوسطة لسقوط الأمطار على فترات متقطعة: -



- تتراوح درجات الحرارة ما بين 12 إلى 13 درجة نهارًا، و7 إلى 8 درجات ليلا.



- تشهد محافظات الوجه البحري أمطار رعدية ونشاط حركة الرياح.



- تتراوح درجات الحرارة المتوقعة ما بين 12 إلى 13 درجة نهارًا، و7 إلى 8 درجات ليلا.



- تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة.

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- تشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على فترات متقطعة.

بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن حاله الطقس المتغير في مصر لمدة أسبوع... شهد محرك البحث العالمي "جوجل" تساؤلات وبحث كثيف عن درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، لكي يطمن قلبهم من درجات الحرارة المتغيره من أجل صحتهم وصحة أبنائهم واستعدادا لتلك الأجواء صحيا وعمليا ايضا.