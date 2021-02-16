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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم.. ودرجات الحرارة المتوقعة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:22 ص
حالة الطقس في الإسكندرية
حالة الطقس في الإسكندرية
شيماء حسين
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في ظل تقلب الأحوال الجوية صباح الثلاثاء، يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة حالة الطقس في الإسكندرية اليوم خاصة مع إعلان المحافظة حالة الطوارئ واستعداد شركة المياه والصرف الصحي للتعامل مع النوة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير درجات الحرارة المتوقعة و حالة الطقس.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم 2021

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الجو حالة من انخفاض درجات الحرارة وتقلب في الأحوال الجوية وطقس سيء يصاحبه سقوط أمطار غزيرة مع انخفاض لدرجات الحرارة بشكل ملحوظ على السواحل الشمالية الشرقية، وفيما يسود طقس دافىء على جنوب سيناء وطقس شديد البرودة على محافظات الصعيد فيما تنشط رياح رعدية محملة بالرمال والأتربة على جميع محافظات الجمهورية وتصل إلى العاصفة في محافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تنخفض درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 فبراير بجميع العواصم والمدن بجمهورية مصر العربية درجة الحرارة في القاهرة 14 والصغرى 7 والإسكندرية 13 والصغرى 8 ومرسى مطروح العظمى 12 والصغرى 7 وسوهاج العظمى 20 والصغرى 6 وقنا العظمى 21 والصغرى 7 وأسوان العظمى 24 والصغرى 8 وبورسعيد العظمى 16 والصغرى 9 ودمياط العظمى 16 والصغرى 8 والإسماعيلية العظمى 15 والصغرى 8 والسويس العظمى 14 والصغرى 8 فيما وصلت درجة الحرارة في سانت كاترين إلى العظمى 12 والصغرى _ 2 و شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 11

تغيرات جوية ورياح محملة بالرمال من الثلاثاء إلى الخميس

تشهد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم عدم استقرار ونشاط حركة الرياح المحملة بالأتربة وغلق تام لبعض الطرق السريعة بسبب الشبورة الضبابية الصباحية التي تؤدي إلى إعاقة حركة سير السيارات لتفادي حدوث حوادث في ظل انعدام الرؤية التي تشهدها الطرق وسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومدن القناة والذي استمر إلى الخميس.

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