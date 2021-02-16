موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021.. الجدول الزمني

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021





وقامت الوزارة بتحديد جدول موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021؛ منعًا للتكدس والإزدحام في الشوارع في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك خوفًا على صحة المواطنين من عدوى الفيروس القاتل وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بعد أن عاودت الإصابات في الإرتفاع من جديد.





الجدول الزمني لصرف المرتبات

وأكدت وزارة المالية، على أن الجدول الزمني لبدء صرف مرتبات شهر فبراير 2021 ستكون في الفترة المحددة وهي بداية من يوم 23 فبراير حتى 25 فبراير من العام الجاري، وذلك مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2021 حيث أوضحت وزارة المالية، أن موعد لصرف المرتبات سيكون على 3 أيام، بداية من 23 فبراير الحالي الموافق يوم الإثنين المقبل فسيتم فيه صرف رواتب 35 وزارة وهيئة، أما في يوم 24 فبراير الحالي الموافق يوم الثلاثاء المقبل فسيتم صرف مرتبات العاملين في 21 وزارة وهيئات تابعة لهم، وأخيرًا يوم 25 فبراير الموافق يوم الأبعاء سيتم صرف مرتبات المواظفين العاملين في 9 وزارات وهيئات تابعة لهم.





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ترتفع عمليات البحث مؤخرًا على محركات الإنترنت بموقع جوجل من قبل الموظفين والعاملين عن، وذلك بعد إعلان وزارة المالية عن موعد صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وفي كافة الهيئات الحكومية المختلفة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تأكيد وزارة المالية على صرف المعاشات عبر ماكينات الصرف الآلي ATM المنتشرة والموجودة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.ولتوفير الوقت على الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، يعرض " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021.أعلنت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021، من خلال جدولًا زمنيًا أكدت عليه الوزارة لتحديد الموعد لصرف المرتبات على 3 أيام وفقًا للهيئة أو الوزارة التابع لها الموظفين أو العاملين، حيث يبلغ عدد الجهات الحكومية التي سيتم صرف المرتبات لها أكثر من 58 وزارة وجهة تابعة لها.