تعرف على مواعيد صرف مرتبات 3 شهور "يناير - فبراير - مارس"





مواعيد صرف مرتبات 3 شهور "يناير - فبراير - مارس"

تقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين في ٢٦ وزارة وهيئة يوم ٢٤ يناير، ثم بدء صرف مرتبات ١٦ وزارة وهيئة يوم ٢٥ يناير، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات.

كما تقرر بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين في ٢٦ وزارة وهيئة يوم ٢٣ فبراير، ثم بدء صرف مرتبات ١٧ وزارة وهيئة يوم ٢٤ فبراير، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى يوم ٢٥ فبراير، كما تقرر بدء صرف مرتبات شهر مارس للعاملين في ٢٦ وزارة وهيئة يوم ٢٣ مارس، ثم بدء صرف مرتبات ١٦ وزارة وهيئة يوم ٢٤ مارس، ثم بدء صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى يوم ٢٥ مارس.





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ننشر مواعيد صرف مرتبات 3 شهور "يناير - فبراير - مارس"؛ حيث حددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب للعاملين خلال يناير 2021 لتفادي الزحام ضمن مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ووضعت مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس ٢٠٢١، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.