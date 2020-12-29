أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

أجندة العطلات الرسمية 2021 نرصدها عبر هذا التقرير، حيث تعد قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد من أبرز ما يشغل بال الكثيرين خاصة مع انتشار فيروس كورونا، في العديد من المناطق المختلفة وانتظار الموظفين الإجازات من أجل قضاء أوقاتها وسط الأسرة.





أجندة العطلات الرسمية 2021

ـ تجىء إجازة عيد الميلاد القبطي، هذا العام يوم الخميس الذي يوافق 7 -يناير- 2021.





ـ موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وتوافق هذا العام يوم الاثنين 25 -يناير- 2021.





ـ تجىء إجازة عيد تحرير سيناء، وتوافق هذا العام يوم الأحد 25 -أبريل- 2021.





ـ موعد إجازة عيد العمال، وتوافق هذا العام يوم السبت 1 -مايو- 2021.





ـ تجىء إجازة شم النسيم، وتوافق هذا العام يوم الاثنين 3 -مايو- 2021.





ـ موعد إجازة وقفة عيد الفطر المبارك وأيامه 3.





ـ تجىء إجازة ثورة 30 يونيو، وتوافق هذا العام يوم الأربعاء 30 -يونيو- 2021.





ـ موعد إجازة يوم وقفة عيد الأضحى المبارك وأيامه 4.





ـ تجىء إجازة عيد الثورة، وتوافق هذا العام يوم الجمعة 23 -يوليو- 2021.





ـ تجىء موعد إجازة رأس السنة الهجرية، وتوافق هذا العام يوم الاثنين 9 -أغسطس- 2021.





ـ موعد إجازة عيد القوات المسلحة، وتوافق هذا العام يوم الأربعاء 6 -أكتوبر- 2021.





ـ تجىء إجازة المولد النبوي الشريف، وتوافق هذا العام يوم الاثنين 18 -أكتوبر- 2021.





يذكر أن هذه العطلات الرسمية من حق جميع الموظفين في قطاعات الدولة المختلفة، كما تتيح كل جهة خاصة للعاملين فيها أن يعملوا في هذا اليوم بمقابل مادي قد يكون مغري أو مضاعفته أحيانا.





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