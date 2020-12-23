جدول قائمة مواعيد الإجازات الرسمية في 2021 للعاملين في الدولة

جدول قائمة مواعيد الإجازات الرسمية في 2021 تحظى على اهتمام كبير من قبل الموظفين نظرا لتنظيم أيام الفسح والخروجات، وفقا لأيام إجازتهم وفراغهم، وهو ما أعلنته الجريدة الرسمية في قرار رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي"، تحت رقم 1193، في وقت سابق، بخصوص مواعيد الاحتفالات الرسمية والمناسبات والأعياد، والتي يستطيع العاملين في الدولة الحصول في هذه الأيام على إجازة مدفوعة الأجر، سواء أكان القطاع العام أو الخاص.

ما هو جدول قائمة مواعيد الإجازات الرسمية في 2021

ـ بالنسبة لإجازات شهر يناير، فتجيء إجازة عيد الميلاد، الخميس 7 يناير 2021، كما يوجد أيضا إجازة عيد ثورة 25 يناير وكذلك عيد الشرطة، الموافق الاثنين 25 يناير 2021.

ـ موعد إجازة عيد تحرير سيناء، يوافق هذا العام يوم الأحد 25 أبريل 2021.

ـ توقيت إجازة عيد العمال، يوافق هذا العام يوم السبت 1 مايو 2021.

ـ إجازة شم النسيم، وتوافق هذا العام يوم الاثنين 3 مايو 2021.

ـ إجازة وقفة عيد الفطر المبارك وأيامه الثلاثة.

ـ إجازة ثورة 30 يونيو، وتوافق هذا العام يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

ـ إجازة يوم وقفة عيد الأضحى المبارك وأيامه الأربعة.

ـ إجازة عيد الثورة، وتوافق هذا العام يوم الجمعة 23 يوليو 2021.

ـ توقيت إجازة رأس السنة الهجرية، يوافق هذا العام يوم الاثنين 9 أغسطس 2021.

ـ موعد إجازة عيد القوات المسلحة، يوافق يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021.

ـ أما بخصوص إجازة المولد النبوي، تكون الإثنين 18 أكتوبر 2021.





ينتظر المصريين أيام العام الميلادي الجديد بمزيد من البهجة والأمل، آملين أن يكون عام أفضل من العام المنتهي، مُنتهية فيه خيوط الوباء الذي مليء العالم، بآثاره السلبية على العاملين في جميع القطاعات والتراجع الكبير في اقتصاديات الدول نظرا لتخفيف العمالة والتوقف للبعض الآخر.





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