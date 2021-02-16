السعودية تعلن تضامنها مع العراق في مكافحة التنظيمات الإرهابية

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لاستهداف أمن العراق، مؤكدة تضامنها الكامل مع بغداد ودعم جهودها في محاربة التنظيمات الإرهابية.وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي: "حكومة المملكة تابعت ببالغ القلق الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل الدولي".وأعربت "عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الاعتداءات الجبانة التي تُهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب".كما أكدت الوزارة " رفض المملكة القاطع لزعزعة وحدة العراق والتأثير على سلامة أراضيه"، مؤكدها "تضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب جمهورية العراق في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحفظ أمنها ودعم جهودها في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل من استقرارها والتأثير على سيادتها".