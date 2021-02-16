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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 799 هاربًا من تنفيذ أحكام بأسوان

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:20 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
أسوان_إسراء توفيق
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، في ضبط مجموعة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، خلال حملة أمنية مكبرة، نتج عنها ‪تنفيذ 799 حكمًا.

وجاءت الأحكام كالتالي: 3 أحكام جنايات، و 165‪حكم حبس جزئي، و34حكم حبس مستأنف، و408 أحكام غرامات، 189‪أحكام المخالفات.

يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

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