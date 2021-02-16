ضبط 799 هاربًا من تنفيذ أحكام بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الثلاثاء، في ضبط مجموعة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، خلال حملة أمنية مكبرة، نتج عنها ‪تنفيذ 799 حكمًا.وجاءت الأحكام كالتالي: 3 أحكام جنايات، و 165‪حكم حبس جزئي، و34حكم حبس مستأنف، و408 أحكام غرامات، 189‪أحكام المخالفات.يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.