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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التجارة والصناعة» تشطب السجل التجاري لـ«براميدز جروب»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:14 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 38 اليوم 16 فبراير 2021، قرار وزارة الصناعة والتجارة بشطب شهادة السجل الصناعي رقم 33 166 لسنه 2008 الصادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لصالح شركة "مصر بيراميدز جروب" للاستثمار، وذلك لإلغاء الترخيص الصناعي الصادر لها بناء على طلبها لدمجها مع شركة "بيراميدز للتجميل".

ونص القرار في مادته الثانية، "وعلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إخطار الممثل القانوني للشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره".

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