أسعار الخضار اليوم في الأسواق

انخفضت أسعار الخضار والفواكه المحلية في الأسواق اليوم الثلاثاء، نتيجة وفرة المعروض منها.وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الخضار والفواكه لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال حاتم نجيب، إن هناك وفرة من الخضار في سوق العبور من السلع، حيث انخفضت أسعار الطماطم لتبدأ من 1.5 جنيه وحتى 2 جنيه، والبطاطس تبدأ من 70 قرشا وحتى 2 جنيه.وتراوح سعر الفلفل الرومي من 17 وحتى 20 جنيها، والفلفل البلدي من 3 لـ 5 جنيهات، والخيار من 2 لـ 4 جنيهات، والفاصوليا من 2 لـ 5 جنيهات.وسجلت أسعار الملوخية أسعار تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والبسلة 3-5 جنيهات، والكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، والباذنجان الرومي 1 - 2 جنيه، والباذنجان عروس أبيض 1- 2 جنيه.واستقرت أسعار الباذنجان عروس أسود بين 1-2 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه، والجزر 3 - 5 جنيهات للكيلو.