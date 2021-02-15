«الثروة الداجنة»: ارتفاع الإنتاج وراء انخفاض الأسعار

شهدت أسعار الدواجن اليوم انخفاضا ملحوظا في التعاملات تزامنا مع انخفاض عدد من السلع الأخرس مثل الخضار والفواكه.وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن اليوم سجلت سعر يبدأ من ٢٣ جنيها للكيلو وحتى ٢٥ جنيها من المزرعة.وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدا من ٢٦ وحتى ٢٩ جنيها.وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، أن أسعار الدواجن البلدي سجلت ٣٣ جنيها تباع للمستهلك بسعر من ٢٣ جنيها.ولفت رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، أن أسعار الدواجن سجلت انخفاضا بسبب زيادة المعروض عن حجم الطلب مما تسبب في تراجع الأسعار.وأوضح أن هناك ارتفاع في حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة مما جعل مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلي ولا داعي للاستيراد من الخارج.