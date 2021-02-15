رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بغداد تفرض إغلاقًا جزئيًا بعد اكتشاف نسخة بريطانية متحورة من كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:11 م
كورونا في بغداد
كورونا في بغداد
وكالات
طباعة
قررت السلطات العراقية فرض إجراءات حظر جزئي لمواجهة وباء "كوفيد-19" فيما أعلن وزير الصحة العراقي اليوم الإثنين، اكتشاف النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا خلال فحوصات أجرتها مختبرات الصحة العامة في بغداد.

وقال حسن التميمي في مؤتمر صحفي في مبنى الوزارة: "للأسف الشديد أظهرت فحوصات مختبرات الصحة المركزية تحورات جينية (في الفيروس المسبب) لكوفيد- 19 وإصابات بالسلالة الجديدة في العراق".

وأضاف أن هذه النسخة المتحورة "سريعة الانتشار وتصيب الأطفال وتتطلب الحذر الشديد والالتزام بتعليمات وزارة الصحة".

منعت السلطات العراقية في 22 ديسمبر السفر إلى 17 بلدا انتشرت فيها النسخة المتحورة ولا سيما بريطانيا.

ومنع القرار كذلك دخول الوافدين من هذه الدول "باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما".

ظهرت النسخة المتحورة في جنوب إنجلترا في ديسمبر ويعتقد أنه أشد عدوى من النسخ السابقة.

والعراق من أكثر البلدان تضررا بوباء "كوفيد-19" في الشرق الأوسط. إذ بلغ فيه عدد الوفيات 13 ألفًا، وسُجل فيه أكثر من 640 ألف إصابة، على الرغم من أن الأرقام انخفضت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

بعد أن بلغ ذروته في سبتمر، مع تسجيل حوالي خمسة آلاف حالة جديدة يوميًا، شهد العراق انخفاضًا ملحوظًا وصل إلى حوالي 800 حالة جديدة يوميًا في ديسمبر.

لكن العدد عاد للارتفاع، إذ سجلت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، رقمًا قياسيًا منذ بداية العام بلغ 2700 حالة.

ولكن ظلت الوفيات اليومية منخفضة نسبيًا، مع تأكيد ست وفيات فقط، اليوم الإثنين، مقارنة بذروة في سبتمبر حين سجلت حوالي 70 حالة وفاة يوميًا.

ودفع ارتفاع عدد الحالات السلطات في البلاد إلى إعادة العمل بقيود احتواء الوباء بدءًا من هذا الأسبوع حتى 8 مارس.

وعليه سيكون وضع الأقنعة إلزاميًا في الأماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة من 25 ألف دينار عراقي "17 دولارا" على المخالفين.

وأكد الوزير أن فرق وزارة الصحة ستباشر، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، بالنزول إلى الشوارع والأسواق، لاتخاذ الإجراءات القانونية وفرض الغرامات".

وفرضت لجنة السلامة والصحة سلسلة من التعليمات الجديدة بينها فرض حظر تجوال جزئي يبدأ من الثامنة مساء حتى الخامسة فجرا، مع حظر تجول شامل أيام الجمعة والسبت والأحد.

وتتزامن إجراءات الحظر مع الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس المتوقعة بين 5 و8 مارس وستتضمن زيارة بغداد والموصل في شمال البلاد ولقاء مع آية الله العظمى علي السيستاني.

وأكد مسئول في مكتب الرئيس العراقي أن الزيارة ستجري وفقا للجدول المحدد.

موضوعات متعلقة

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة

«سمكمكينو».. عرض مسرحى للطفل بثقافة سوهاج

«الناشرين المصريين» ييسر إجراءات الحصول على أرقام إيداع لناشري الإسكندرية والأقاليم