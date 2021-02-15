رغم الانتقادات.. أحمد الفيشاوى يتصدر التريند بـ«نمبر 2»

أفرج الفنان أحمد الفيشاوي عن أغنيته الراب الجديد "نمبر 2" مساء أمس على يوتيوب، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلها وتصويرها منذ فترة طويلة.وتصدرت الأغنية قائمة الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، خلال أقل من 24 ساعة رغم الانتقادات التي وجهت للفيشاوي من قبل الجمهور، والذين انحازوا للفنان محمد رمضان خاصة أن الأغنية ساخرة من لقب "نمبر 1".وقدم الفيشاوي الأغنية بطريقة الراب، وظهر في الكليب مطرب المهرجانات حمو بيكا "موديل" دون غناء، والأغنية من كلمات "تي"، وتوزيع وزة.الجدير بالذكر أن هناك مشكلة كلامية حدثت مؤخرا بين أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان عبر السوشيال ميديا، على خلفية نمبر 1 ونمبر 2، إذ رد كل منهما بطريقته الخاصة على فكرة اللقب.