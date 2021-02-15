«التضامن»: إجراءات احترازية مشددة قبل افتتاح معرض «ديارنا»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن اتخاذ إجراءات احترازية مشددة قبل افتتاح الدورة الـ61 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية»، الذي تفتتحه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مساء اليوم.وتقام الدورة الـ61 تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي» في الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري، بمول كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة، بمشاركة بنك الإسكندرية كشريك استراتيجي للمرة الثالثة على التوالي وبرعاية رئيسية من الشركة المصرية للاتصالات WE وبالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.وتشهد الدورة التزامًا بكل الإجراءات الاحترازية وطبقًا لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر به وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين.وتتضمن الإجراءات التي سيتم العمل بها خلال فترة المعرض توفير الهلال الأحمر فرق توعية مترجلة خلال فاعليات المعرض لتنظيم كثافة الأعداد بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة لكل العارضين والزائرين للمعرض، بمن في ذلك الفنيون على مدار اليوم، بما في ذلك فحوصات عشوائية، والتعقيم الدوري للمعرض على مدار اليوم مع توفير تعقيم شخصي لمن يرغب بشكل دوري على مدار اليوم.كما سيتم توزيع إرشادات الهلال الأحمر خلال المعرض على العارضين والزوار للتوعية بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى جولات من مشرفي الوزارة لضمان ارتداء الأقنعة من قبل جميع الزوار والعارضين، وتوفير مستشفى ميداني مجهزة خلال فعاليات المعرض مع وجود سيارات إسعاف مخصصة، وتوفير مكان مخصص للتوعية الحضور بكل ما يتعلق بفيروس كورونا بـ"كوفيد -19" من قبل وزارة الصحة.