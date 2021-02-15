الكويت وليبيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد الدبيبة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين؛ بما يحقق مصالح وطموحات الشعبين.وأعرب رئيس وزراء الكويت وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين، عن خالص تهانيه وتمنياته لرئيس الحكومة الليبية الجديد لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا دعم بلاده كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.من جانبه، أشاد الدبيبة بجهود الكويت من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا.