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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانيون ينعون وفاة البدري فرغلي: بياناته كانت تهز الحكومات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:11 م
البدري فرغلي
البدري فرغلي
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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نعى عدد من أعضاء مجلس النواب، رحيل البدري فرغلي، النائب الأسبق، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن فرغلي كان رمزا من رموز بورسعيد، وتبنى قضايا العمال وأثري الحياة النيابية والسياسية، قائلا "نعزي أنفسنا ونعزي أهل بورسعيد".

من جهته، قال النائب عاطف المغاور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: "أنعي لشعب مصر وبورسعيد، باسم مجلس النواب وباسم الهيئة البرلمانية للحزب، وفاة ابن بورسعيد البار، الذي يعد نائبا عن الشعب المصري كله وليس بورسعيد فقط".

وأضاف، أن البدري فرغلي لعب دروا مهما في إعادة أبناء بورسعيد المهاجرين، وأصبح نائبا لمصر من أقصاها لأدناها، فكل أبناء مصر يعرفونه، وشهدت تلك القاعة نضالا مستمرا منه.

وتابع: "إذا كان قانون مجلس النواب أحال دون حضوره بسبب عدم حصوله على مؤهل دراسي، إلا أنه كان خير ممثل لشعب مصرولم ينسى الذين أفنوا عمرهم في خدمة الوطن، وأعلن تأسيس اتحاد أصحاب المعاشات، الذي يضم 9 ملايين عضو بمعدل أسري يصل إلى 45 مليون، ولكن صوت البدري فرغلي أحيى هذا الملف وقدم رسالة وفاء وعرفان لتلك الفئة".

من جهته، قال النائب مصطفى بكري، إني أعرف فرغلي أكثر من 35 عاما، وكان يتمتع بشعبية عارمة بسبب مواقفه ونضاله، وكان لا يلهث وراء مال ولا وراء سلطة كان صاحب موقف.

وتابع: "فقدنا بطلا كان نائب الشعب معبرا عن الجماهير، كان يجسد في مواقفه أمال وطموحات بورسعيد التي تعبر عن كل المصريين".

ومن جهته، نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل البرلمان، فرغلي وقال خلال الجلسة العامة قائلا: "تشهد هذه القاعة صولاته وجولاته واستجواباته، وكان أمينا على المسئوليين وكانت استجواباته تهز الحكومات".

وقال وكيل البرلمان: "النائب البدري فرغلي أدى رسالته بكل اقتدار، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله".

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