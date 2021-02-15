سماع دوى انفجارات فى محيط دمشق

أفادت وكالة أنباء سانا السورية، في أنباء عاجلة، فجر اليوم الإثنين، بأن دوي انفجارات سمع في محيط العاصمة السورية دمشق.وأضاف مراسل "سانا" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية فوق سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط مدينة دمشق.