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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تُشيد بالتزام الهند بمعالجة تحديات التغيرات المناخية

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:35 م
جون كيري
جون كيري
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أشاد جون كيري، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشئون المناخ، بالتزام رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، بمعالجة تحديات التغيرات المناخية، والذي تعتبره إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمثابة خطر كبير يهدد البشرية، مشيرا إلى أن الهند تتمتع بفرص استثمارية واعدة في مجال الطاقة المتجددة.

وقال كيري، في تصريح نشرته صحيفة «بيزنس تايمز» الهندية، اليوم الأحد، إنه يعتزم العمل عن كثب مع القيادة الهندية، بمن في ذلك رئيس الوزراء ووزير الخارجية إس جايشانكار في مجال البيئة والطاقة النظيفة، حيث تأمل الإدارة الأمريكية أن تصبح الهند واحدة من أكبر الدول في هذا المجال"، مؤكدا ثقة بلاده في العمل مع الهند في قضايا التغيرات المناخية وطرق مواجهة هذه المشكلة.

ووفقا للصحيفة، فقد أعرب كيري عن تطلعه لزيارة الهند قريبا، مضيفا أن الهند قدمت مساهمات مهمة للغاية في مجال الالتزام بمعالجة التغيرات المناخية، لافتا إلى أن إعلان رئيس الوزراء الهندي قبل عدة سنوات توليد 450 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، هو مثال قوي على كيفية تشغيل اقتصاد متنامٍ بالطاقة النظيفة، لاسيما وأن الهند تعد ثالث أكبر مصدر للانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.

وفي إشارة إلى أحدث تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، قال كيري: "إن أولى خطوات الهند نحو التحول إلى الطاقة النظيفة تجعلها في طريقها لتصبح الرائدة في السوق العالمية في مجال الطاقة الشمسية بحلول عام 2040، ونتيجة لتطورها التكنولوجي الكبير أصبحت الهند من أقل الدول تكلفة في مجال بناء محطات الطاقة الشمسية عن أي مكان آخر في العالم".

ورحب بميزانية حكومة الهند الأخيرة، التي تركز بشدة على الطاقة النظيفة، معربا عن سعادته بتوقيع كبرى الشركات الهندية مؤخرا على إعلان بشأن التصدي للتغيرات المناخية، وتعهدها بالتخلي عن استخدام مصادر الطاقة المسببة للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030.

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