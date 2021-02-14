غدًا.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لخدمة أهالى قرية دمشاو هاشم

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الإثنين، قافلة طبية علاجية بقرية دمشاو هاشم بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين 15 و16 فبراير الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.