حجز سائق صدم طفلًا بسيارته في الشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر بحجز سائق ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامه بصدم طفل بسيارة نقل بالشروق.لقى طفل مصرعه اليوم بعدما صدمته سيارة نقل بالطريق الأوسطى بمدينة الشروق.وكشفت التحريات الأولية عن أن الطفل ع.م كان برفقة والدته وقامت سيارة نقل محملة بأدوات بناء بصدمه توفى على إثرها في الحال.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بمصرع طفل صدمته سيارة نقل بدائرة القسم، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتم التحفظ على السيارة والسائق، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.