اللجنة المركزية لحركة فتح تناقش تطورات الحوار الوطني

من المقرر أن تجتمع مساء اليوم السبت، اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، برئاسة الرئيس الفلسطين محمود عباس.وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، إن اجتماع اليوم برئاسة الرئيس، يأتي لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالحوار الوطني، الذي جرى بالعاصمة المصرية القاهرة، ومخرجاته، وفقا لوكالة وفا.