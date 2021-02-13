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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وسط قلق المتعاملين.. الذهب يرتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 797 جنيهًا

السبت 13/فبراير/2021 - 11:46 ص
الذهب
الذهب
طارق عتمان - دعاء ابو العزم
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت 13 فبراير بواقع جنيهين، وسجل عيار الذهب "21" الأكثر مبيعا في مصر نحو 797 جنيها للجرام بعد صعود أمس في البورصات العالمية، حيث سجلت الأوقية إلى نحو 1824 دولارا مسجلة ارتفاعًا بلغ نحو 6 دولارات.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر عيار 18 سجل نحو 684 جنيها، في حين عيار 24 نحو 911 جنيها، أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6376 جنيها، واستقرت الأوقية "أونصة" عند 1824 دولارا.

ووفق التوقعات الحالية، فإن المعدن النفيس سيواصل التذبذب بين الارتفاع والهبوط وذلك مع توجه الولايات المتحدة الأمريكية لإقرار برنامج وخطة التحفيز الجديدة بـ 1.9 تريليون دولار، وهنا نحن أمام سيناريوهين، الأول صعود المعدن الأصفر، وتشير مؤشرات السوق إلى إمكانية الوصول بالجرام في مصر إلى 830 جنيها مقابل 795 جنيها الآن.

والسيناريو الثاني للذهب، هو الهبوط مع حدوث انتعاشة للدولار، وهنا الهبوط قد يكون السعر في حدود 785 جنيها للجرام، وفق مستجدات السوق العالمية، التي تشهد تغيرات بين الحين والآخر.

وأوضح نجيب لـ"الدستور"، أن هناك حالة ركود في أسواق الذهب من قبل المتعاملين عليها، متوقعا أن تستمر فترة التذبذبات حتى بداية موسم الصيف واتجاه المواطنين خلال الشهرين المقبلين إلى شراء المنتجات الغذائية بسبب قدوم شهر رمضان المبارك.

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