«قصة صورة» تجمع توفيق الحكيم ونور الشريف في «عصفور الشرق»

يعود الفضل في اختيار الفنان الراحل نور الشريف ليلعب دور البطولة في فيلم "عصفور الشرق"، هو الأديب الكبير توفيق الحكيم، إذ رشحه لأداء شخصيته للمخرج يوسف فرنسيس.كان الحكيم يرى نور الشريف أنه أهم ممثل أنجبته مصر فى القرن العشرين، وكان يوسف فرنسيس من المقربين للحكيم، حيث كان يعمل صحفيا في الأهرام.كان فرنسيس يطمح فى تجربة سينمائية مغايرة، واستطاع برفقة نور الشريف أن يقنعا الحكيم بالتمثيل كأحد أبطال هذه الرواية، وهذه الصورة من أحد المشاهد التي جمعتهما خلال أحداث الفيلم.جدير بالذكر أن "عصفور الشرق" فيلم دراما مصري، إنتاج عام 1986، ومن إخراج يوسف فرنسيس، وبطولة: توفيق الحكيم، سعاد حسني، نور الشريف، إليزابيث جارد، أميدو، ومحمد خيري.وتدور قصته حول وكيل النيابة الشاب (نور الشريف) الذي يعاود تجربة الكاتب توفيق الحكيم في رواية "عصفور من الشرق" يسافر إلى باريس، ويجد أن مدينة باريس الثمانينيات تختلف عن باريس في العشرينيات، يقابل فتاة شباك السينما. رغم تشابه الأحداث فهو يهجر حبيبته لعلاقات تربطها بأحد زملائه.يمر بنفس التجربة لرواية "يوميات نائب في الأرياف"؛ حيث يعمل في النيابة بإحدى القرى ويحقق في جريمة قتل.