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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يعزي أسرة شهيد الواجب محمود رضا (صور)

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:34 م
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان،
بورسعيد:شيماء رشاد
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زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، أسرة الشهيد مجند محمود رضا الذى استشهد منذ يومين خلال تأديه الواجب الوطنى بسيناء.

أكد المحافظ أن البطل قدم روحه فداءً للوطن وسيتذكره جميع أبناء بورسعيد بكل الخير، مؤكدًا أن الشعب المصري سيقف بكل قوة مع رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين مازالوا يقدمون أرواحهم ودماءهم الذكية فداءً للوطن لاقتلاع جذور الإرهاب الأسود وأن شهداءنا سيظلون مبعث فخر واعتزاز لنا.

وطالب الغضبان أسرة الشهيد بألا يحزنوا فقد اختاره الله ليكون فى منزلة الشهيد الذى قدم روحه الغالية فداءً لحماية الأوطان وأن هذا العمل هو أعظم جهاد يقدمه الإنسان لوطنه وأهله، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يدخله فسيح جناته، كما دعا لأسرته أن يلهمهم الله الرضا والسلوان.

كان الغضبان قد تقدم المشيعين لجنازة المجند محمود رضا أحمد مندور أثناء صلاة الجنازة من مسجد لطفي شبارة بشارع 23 يوليو، بمشاركة عدد من رجال الجيش الثاني الميداني وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وأهالي المدينة.
محافظ بورسعيد يعزي أسرة شهيد الواجب محمود رضا (صور)
محافظ بورسعيد يعزي أسرة شهيد الواجب محمود رضا (صور)
محافظ بورسعيد يعزي أسرة شهيد الواجب محمود رضا (صور)
محافظ بورسعيد يعزي أسرة شهيد الواجب محمود رضا (صور)
محافظ بورسعيد يعزي أسرة شهيد الواجب محمود رضا (صور)
محافظ بورسعيد يعزي أسرة شهيد الواجب محمود رضا (صور)

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