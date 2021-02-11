الكنيسة تعلن نضوح الزيت للعام الـ31 من أيقونة العذراء ببورسعيد (صور)

أصدرت الصفحة الرسمية لمطرانية الأقباط الأرثوذوكس ببورسعيد، برئاسة الأنبا تادرس مطران الإيبارشية، بيانا رسميا اليوم الخميس حمل شعار "للعام الواحد والثلاثون انسياب الزيت المقدس من أيقونة العذراء مريم ببورسعيد".وقال البيان: "مع تذكار معجزة السيدة العذراء مريم ببورسعيد، باركت العذراء شعبها بانسياب ونضوح الزيت المقدس ذات الرائحة العطرة من أيقونتها الموجودة بكنيسة القديس الأنبا بيشوى الكائنة بميدان المنشية بمحافظة بورسعيد".وتابع: "وهى عبارة عن صورة ورقية ملونة لأم النور ارتفاعها نحو متر وعرضها نحو ٦٠ سم ويعد هذا العام هو العام الواحد والثلاثون على التوالى لانسياب ونضوح الزيت من أيقونتها دون انقطاع".