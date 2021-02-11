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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي: استهداف مطار أبها يؤخر حل الأزمة اليمنية

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:46 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
نيفين أشرف
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أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، هجوم ميليشيا الحوثي على مطار أبها السعودي، مساء أمس، مؤكدًا أن الهجوم الأخير يزيد من زعزعة استقرار المنطقة ويؤخر الوصول لحل للأزمة اليمنية.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، بيتر ستانو: "إن الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الذي يعد الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تعرض المدنيين للخطر وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتؤخر آفاق حل الصراع اليمني"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى وقف هذه الهجمات.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، وقوع اعتداء إرهابي استهدف مطار أبها الدولي من المليشيا الحوثية.

وقال التحالف العربي، في بيان له أودرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن طائرة مدنية على أرض المطار تعرضت لحريق تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار.

وأكد التحالف، أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي، هي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما أنه سيتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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