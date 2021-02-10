منتج شاومينج يطرح أغنية «ابن مدارس» بصوت أبو الليف

طرح المنتج أيمن يوسف الأغنية الدعائية لفيلم "شاومينج" بطولة الفنان بيومى فؤاد، والمعروض حاليًا في دور العرض السينمائية والأغنية بعنوان "ابن مدارس" لأبو الليف ومن كلمات أشرف الغرباوى، وألحان خالد نبيل.تقول كلمات الأغنية التي تعبر عن واقع الثانوية العامة والحيرة التي يعيشها نسبة كبيرة من الطلاب:"من صغرى وأنا شايل شنطة عاملالى ترابيس ومقانص، كبرت وفاكرانى الفلتة والاسم قال إيه؟، ابن مدارس، ولأن حافظ مش فاهم، أحفظ مناهج وأنساهم، وأبدأ معاهم من الأول".ويتناول "شاومينج" ظاهرة الغش فى الثانوية العامة فى إطار كوميدى ساخر، ويشارك فى بطولته بجانب بيومى فؤاد عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم صلاح عبد الله، ونشوى مصطفى، وسامى مغاوري، وأحمد حلاوة، وحامد الشراب وتونى ماهر، وأحمد سلطان، وسارة درزاوي، وطاهر أبو ليلة، وياسر الطوبجى، ويوسف حسام، ومحمود فارس، ويوسف وليد يوسف، ومحمد حسنى، وسعاد القاضى، والفيلم من إنتاج أيمن يوسف، وتأليف أشرف حسنى وإخراج شادى أبو شادى.