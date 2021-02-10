الجزائر وليبيا تبحثان سبل تحقيق الأمن والاستقرار

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، مع رئيس الوزراء الليبي المنتخب عبد الحميد دبيبة، اليوم الأربعاء، مستجدات الأوضاع في ليبيا وتنسيق الجهود من أجل التوصل إلى تحقيق الأمن والاستقرار فيها.وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان، إن بوقدوم تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء المنتخب لليبيا عبد الحميد دبيبة، أكد فيه "استعداد الجزائر للتعاون والعمل معا لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق".وشدد الوزير الجزائري على "تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبي الشقيق وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية".يذكر أن منتدى الحوار السياسي الليبي بقيادة الأمم المتحدة كان قد اختار يوم الجمعة الماضي حكومة ليبية مؤقتة جديدة حيث فاز محمد المنفي بمنصب رئيس المجلس الرئاسي الليبي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي كسلطة تنفيذية جديدة بالبلاد وعبد الحميد دبيبه برئاسة الوزراء بعد فرز الأصوات.