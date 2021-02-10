البيئة: رفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات لدعم المنظومة وتحقيق استدامتها

قام فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، بزيارة عدد من مصانع التدوير بأسوان والأقصر، ودراسة آليات الاستفادة منها ورفع كفاءتها وإعادة تشغيل المتوقف منها كإحدى الآليات المهمة فى تنفيذ المنظومة وضمان استدامتها.وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن فريق وزارة البيئة زار مصنع تدوير المخلفات بإدفو بمحافظة أسوان، لمعاينته والوقوف على آليات عودته للعمل مرة أخرى والاستفادة منه، وذلك بعد توقفه عن العمل منذ فترة طويلة، وتبين وجود خط فرز متكامل وحالته جيدة جدًا ويحتاج رفع كفاءة فقط، كما تحتاج المعدات المتحركة لرفع كفاءة أو تأهيل، وسيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة لطرح بدائل تشغيل مصنع التدوير مرة أخرى.وتابعت وزيرة البيئة، أنه تمت زيارة مدفن المخلفات بناحية الحاجر بمركز إدفو، والذي يتم حاليًا الانتهاء من تنفيذه من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لكى يستقبل المخلفات التى تخرج من مركز إدفو والتى تبلغ نحو 175 طنًا يوميًا، والمدفن يتم تنفيذه على مساحة حوالى 5 أفدنة وقد تم تصميمه ليسمح بعمل توسعات به بإنشاء 2 خلية جديدة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للموقع نحو 89 فدانًا، ومن المقرر تسليم المدفن خلال شهر مايو القادم.وأوضحت فؤاد، أنه تمت معاينة مصنع تدوير المخلفات بمنطقة الحبيل التابعة للبياضية بالأقصر، والوقوف على آليات تشغيله، وسبل رفع كفاءته لتحسين منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، والحفاظ على العمر الافتراضى للمدفن الذى يتم إنشاؤه.