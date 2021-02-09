أسامة الأزهري يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى المريخ

هنأ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بوصول مسبار الأمل إلى المريخ.وقال الأزهري في بيانه: أتوجه بخالص التهاني إلى الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على إنجازها الذي نفتخر به جميعا في الوطن العربي والعالم الإسلامي، بوصول مسبار الأمل إلى المريخ، ونترقب جميعا مساء اليوم بإذن الله دخول المسبار إلى مدار الكوكب الأحمر.وتابع: لحظة خالدة تملأ قلوب الأجيال القادمة أملا في اللحاق الدائم بركب الحضارة، ونتمنى للإمارات الشقيقة ولأرض الكنانة مصر ولبلادنا وأوطاننا كلها المزيد من الازدهار والنجاح، وتقديم كل ما هو نافع للبشرية كلها.وتتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى أبوظبي حيث من المتوقع أن يصل مسبار "الأمل" الإماراتي، أول رحلة عربية استكشافية من نوعها، إلى مدار كوكب المريخ.