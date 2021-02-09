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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بيومي فؤاد ضيف شرف «بنت السلطان» في رمضان المقبل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:27 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
دعاء عبد المقصود
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يظهر النجم بيومي فؤاد كضيف شرف خلال أحداث مسلسل «بنت السلطان»، للنجمة روجينا بجانب مجموعة من النجوم المشاركين، والذى من المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية في السباق الرمضاني المقبل.

وأكد الفنان أنه يظهر بدور ضيف شرف، وقدم شخصية «السلطان» خلال الأحداث، وتدور في إطار مؤثر وحيوي خلال هذه القصة، بعد أن يتوفى ويترك الحياة وتتوالى أحداث ظهوره على الشاشة الذهبية من حين للآخر حول مشاهد متعددة، لما تحتويه شخصيته من طابع هام ونشط مع مرور أحداث هذه القصة وغيرها.

وأضاف بيومي بأن تواجده بدور كضيف الشرف، لا يشغله بل كل ما يدور في ذهنه هو محور الشخصية التي يقدمها للجمهور، وأن يترك الدور أثرًا فعالًا ومؤثرًا لدي قلوب المشاهدين، وأعرب أنه سعيد للنجمة روجينا، في أولى بطولتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، متمنيًا أن يكون الحظ والتوفيق رفيق رحلتها الفنية التي تستحق الإشادة من الجميع، وذلك من خلال مشاركتها المؤثرة في جميع أعمالها الفنية وتشهد لها جميع الجهات الإعلامية والصحفية والفنية بالتميز على ذلك الخطى الناجح.

وتدور أحداث مسلسل «بنت السلطان» في إطار شعبي، يتخلله العديد من الأحداث المشوقة للجمهور الذى تتعدد أماكن تصويرة في أكثر من محافظة، فمن بينها محافظة القاهرة، بني سويف، قنا، الإسكندرية والعديد من المحافظات الأخرى.

والمسلسل يتضمن نخبة من النجوم منهم باسم سمرة، أحمد مجدى، حسن أبوالروس، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، سوسن بدر وآخرين، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين، ومن سيناريو وحوار أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

علي الجانب الآخر كشف النجم عن انتهائه من تصوير آخر مشاهد له في فيلمه الجديد «تماسيح النيل» في محافظة أسوان والتي استمرت لأكثر من أسبوع متواصل، وذلك تحت إشراف صناع العمل وعلى رأسهم المخرج سامح عبدالعزيز، وينشغل حاليًا بتصوير مسلسلة الجديد والذى يحمل اسم «حرب أهلية» للنجمة يسرا وهو اسم مؤقت للمسلسل، على أن يتم تغييرة لاحقًا، ومن المقرر عرضة في السباق الرمضاني المقبل.

وفي سياق متصل كشف عن أجواء التصوير في فيلم «ماما حامل» للنجمة ليلى علوى، وقال إنه يستأنف تصوير باقي مشاهدة اليوم وغدًا، في إحدى الفيلات بمنطقة المنصورية علي أن ينتقل لتصوير بقية مشاهد العمل في أحد الاستديوهات بمنطقة شبرامنت، والذي يستمر لعدة أيام هناك في ديكور أحد المستشفيات، وختامًا يتبقى للعمل يومين تصوير آخرين، وبعد ذلك يرفع المخرج شعار "فركش" للانتهاء من التصوير ثم ينتقل الفيلم إلي غرفة المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه بدور العرض.

و فيلم «ماما حامل» يشارك في بطولته محمد سلام، سامي مغاوري، حمدي الميرغني، شريف الدسوقي وآخرون، وهو إنتاج مشترك لكل من شركة سينرجي فيلمز، وشركة نيوسينشرى ومن سيناريو وحوار لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

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