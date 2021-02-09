رابط استمارة التقدم لامتحانات الأزهر 2021

رابط استمارة التقدم لامتحانات الازهر 2021.. ما زال البحث مستمرًا من قبل طلاب الثانوية الازهرية بقسميها العلمي والأدبي والعلم والإسلامية وشهادات البعوث والقراءات إلكترونية، لتحرير استمارات الشهادة الثانوية للعام الدارسي 2020-2021.

وكان قد حدد قطاع المعاهد الازهرية بدء ملئ استمارة التقدم لامتحانات الأزهر2021 بداية من 3 فبراير 2021 وحتى 24 من الشهر ذاته، بينما يبدأ التسجيل ورقية في المعاهد الأزهرية، وفي الفترة من يوم 27 فبراير وحتى 11 مارس المقبل لمن فاته التسجيل الإلكتروني.. وقد حدد القطاع هذه الأرقام للتواصل، في حال وجود استفسارات بخصوص الاستمارات وهي 01111292628.

كيفية ملئ استمارة التقدم لامتحانات الازهر 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

يدخل الطالب على بوابة الأزهر الإلكترونية.

يقوم بتسجيل بيانات الطالب، من خلال تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري الذي حصل عليه من معهده، حيث تم إعداد اسم المستخدم وكلمة مرور لكل طالب في الصف الثالث الثانوي على مستوى الجمهورية ؛ لكي يتمكن من الدخول على صفحته من خلال برنامج شئون الطلاب على بوابة الأزهر.

يضع الطالب اسم المستخدم والرقم السري الذي حصل عليه من المعهد ، إضافة الرقمه القوي ؛ ليتمكن من الدخول لتحرير استمارته.

يسجل الطالب في الخطوة الثالثة رقم الهاتف المحمول الخاص به، ورقم التليفون الأرضي، وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني وعنوانه ومحل إقامته الذي يسكن فيه.

یکتب الطالب بیانات آخر شهادة علمية حصل عليها الطالب، وعام الحصول عليها.

يسجل الطالب المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما، والمعهد الذي يدرس فيه ، ثم يقوم بعد ذلك باختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.

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سجل الطالب حالته؛ سواء كان المستجدا باقيا للإعادة، وقسمه الرياضيات.علوم واللغة ، ومواد رسوبة إذا كان باقيا للإعادة .

يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال ، ثم يقوم بإرسال صورة شخصية 6x4 ، ذات خلفية بيضاء مكتوب عليها اسم الطالب مطابقا لما هو مكتوب بالاستمارة والبطاقة الشخصية يتم سحبها عن طريق الإسكانر ، ثم يراجع الطالب بياناته بشكل نهائي ، ويقوم بطباعة الاستمارة بيانات الطالب مرة واحدة فقط .