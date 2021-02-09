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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على أسعار السجائر الجديدة في مصر ٢٠٢١ بعد قرار فيليب موريس

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:26 ص
السجائر
السجائر
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ارتفعت أسعار منتجات شركة فيليب موريس مصر من السجائر، الأمر الذي لم يتوقعه كثيرين نظرا لفجأة القرار الصادر على شكل بيان رسمي، مما ارتفعت عمليات البحث اليومية على قائمة أسعار السجائر الجديدة في مصر ٢٠٢١.

أعلنت شركة " فيليب موريس مصر " خلال بيان عن قائمة منتجاتها بعد ارتفاع نسبة الأسعار بزيارة جنية في كل عبلة سجائر، ومن ضمن هذه الزيادات ( ميريت ومارلابورو وإل إن )، وتعد الشركة من أكبر شركات السجائر الأجنبية في مصر.

وأوضحت خلال البيان علي أن إعلان الشركة عن زيادة في الأسعار يكون بشكل مباشر للمساهمة في دعم جهود الأجهزة الرقابية لضبط الأسعار في السوق، وعدم وجود استغلال للمدخنين البالغين.

أسعار السجائر الجديدة في مصر ٢٠٢١

أسعار منتجات شركة" فيليب موريس مصر " 

من خلال البيان يتضح بأن الأسعار بعد ضم الزيادة ستكون كالتالي:-

" مارلابورو " بأنواعها 44 جنيهًا، و "ميريت" بأنواعها 48 جنيهًا، و"إل إم" بأنواعها 33 جنيهًا.

وقالت الشركة من خلال البيان أنه رغم وجود زيادة مضافة، الإ أنها أكدت حرصها علي عدم زيادة أسعار بيع العلامة التجارية " "مارلبورو كرافتد" و"إل إم موشيون" التي تم نشرها مؤخرًا بأسعار كالآتي:( MARLBORO CRAFTED )بأنواعها 36 جنيهًا، و (L&M MOTION ) بأنواعها 28 جنيهًا.

الشركة طالبت تجار التجزئة والجملة الإلتزام بالزيادة الجديدة في أسعار منتجاتها، والحفاظ علي عدم وجود أي مخالفة علي حقوق المستهلك، وأكدت الشركة لجميع العملاء وصول المنتجات في الموعد المحدد.

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