زيادة جديدة في أسعار السجائر

أعلنت شركة «فيليب موريس مصر» أكبر شركة سجائر أجنبية عاملة في مصر، زيادة أسعار جديدة في منتجاتها من السجائر بواقع جنيه في كل علبة، وقالت الشركة في بيان قبل قليل إنها أعلنت قائمة جديدة لأسعار منتجاتها التي تضم «ميريت ومارلابورو وإل إم».وأكدت الشركة في بيانها أن إعلان الأسعار بشكل رسمي يأتي للمساهمة في دعم جهود الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، ومنع أي استغلال للمدخنين البالغين.وبحسب البيان، فإن الأسعار الجديدة ستكون كالآتي: «مارلابورو» بأنواعها 44 جنيهًا، و«ميريت» بأنواعها 48 جنيهًا، و«إل إم» بأنواعها 33 جنيهًا.وأضافت الشركة في بيانها أنه على الرغم من الزيادة المعلنة، فقد قررت الشركة عدم زيادة أسعار بيع العلامات التجارية «مارلبورو كرافتد» و«إل إم موشيون» التىي طرحتهما مؤخرًا بأسعار كالآتي: MARLBORO CRAFTED بأنواعها 36 جنيهًا، و L&M MOTION بأنواعها 28 جنيهًا.وطالبت الشركة تجار التجزئة والباعة الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم مخالفتها حفاظًا على حقوق المستهلك، وتؤكد الشركة لجميع عملائها وصول منتجاتها في المواعيد المقررة.