موعد أول أيام رجب 2021 فلكيا.. وسبب تسميته بهذا الاسم

موعد أول أيام رجب 2021

مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك يترقب ملايين المسلمين بداية ونهاية الشهر الهجرية لمعرفة المتبقى على الشهر الكريم لذلك يشغل حاليا بال الكثيرين شهر رجب 2020 _ 1442 الذي يبدأ في 13 فبراير الجاري وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لدار الإفتاء المصرية حيث يمكن رؤية هلال الشهر يوم الخميس 11 فبراير الموافق 29 جمادى الآخر حيث يولد قمر رجب بعد حدوث الاقتراع وبذلك يكون المتمم للشهر الجمعة 12 فبراير حيث يستطيع الراغبين في صيام أول أيام شهر رجب صيام يوم السبت الموافق 13 فبراير.





فضل شهر رجب بين الشهور الهجرية

شهر رجب من الأشهر الحرم الذي حرم الله سبحانه فيه القتال ويحتوى على ليلة مباركة وهى ليلة الإسراء والمعراج يوم 27 رجب حيث أسرى الله سبحانه وتعالى بسيدنا محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السموات السبع ليرى معجزات الله سبحانه وتعالى والأنبياء خلال رحلته لذلك يتمتع الشهر بفضائل عديدة هى تعظيم الحسنات ومضاعفة الأجور والثواب وتنزيل رحمات الله سبحانه وتعالى على عباده.





سبب تسميه شهر رجب

يشغل أول أيام رجب 2021 بال الكثير من المسلمين ولكن قليل منهم يعرف سبب تسميه شهر الكريم بهذا الاسم حيث يعد الشهر السابع في التقويم الهجري كلمة رجب مأخوذة من الرجوب أي التعظيم ويسمى أيضاً على اسم قبلة "مضر" العربية التي كانت تزيده احتراما وتقديرا عن باقي القبائل العربية التي كانت تغير وقته بحسب حالة الحرب عندهم لكونه من الشهور المحرم فيها الحروب









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