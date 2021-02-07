موعد غرة شهر رجب 2021

موعد ظهور الهلال الجديد بمصر ومكة المكرمة

موعد غرة رجب 2021 ( يوم الرؤية )

موعد غرة رجب 2021 بالمدن الإسلامية





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ترتفع عمليات البحث يوميًا على محركات الانترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها وعلى " جوجل " من قلبل المسلمين والمسلمات عن موعد غرة رجب 2021، وذلك بعد أن أعلن المعهد الوطني للبحوث الفلكية، عن أول أيام شهر رجب المبارك للعام الهجري الجديد، وهو يوم السبت الموافق 13 فبراير 2021، حيث أن الهلال الجديد لن يولد عند غروب الشمس لهذا اليوم، لذلك يسمى هذا اليوم ( يوم الرؤية )، وذلك في جميع العواصم والمدن الإسلامية والعربية.ويعرض " الدستور" لجميع العواصم والمدن الإسلامية والعربية كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص موعد غرة رجب 2021، وتوقيت ظهور الهلال الجديد بمصر ومكة المكرمة، وذلك وفقًا للبيان الرسمي التي أعلن عنه المعهد الوطني للبحوث الفلكية.وأعلن المعهد الوطني للبحوث الفلكية، عن موعد ظهور الهلال الجديد بمصر ومكة المكرمة، سيتم تحديد الهلال الجديد قبل غروب الشمس بحوالي ما يقرب إلى 15 دقيقة في اليوم وهو ( يوم الرؤية ) في مكة المكرمة بحوالي ما يقرب إلى 18 دقيقة في القاهرة وفي باقي المحافظات بجمهورية مصر العربية، فسوف يكون الهلال الجديد قبل غروب الشمس ليوم الرؤية، بفترات تتراوح بحوالي ما يقرب إلى 14 دقيقة إلى 19 دقيقة.وكشف المعهد الوطني للبحوث الفلكية، عن تكون غرة شهر رجب للعام الهجري الجديد 2021، هو 1442 هجريًا فهو ليوم السبت الموافق 13 فبراير 2021 في الشهر الجاري، فلكيًا وفيما يلي سيقدم لكم " الدستور " شرح وافي وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي يمر بها الهلال مع وجوه القمر في القاهرة، حيث أن هلال ِشهر رجب سوف يولد فيه فور أن يتم الأقتران في تمام الساعة التاسعة والست دقائق مساءًا بتوقيت القاهرة المحلي، فيما يصادف ذلك يوم 11 فبراير القادم ( ليوم الرؤية ).ويأتي ظهور هلال شهر رجب بمختلف المدن الإسلامية في فترات تتراوح ما بين 20 و26 دقيقة وهو في اليوم الجمعة الموافق 12-2-2021، وهو المتمم لشهر جماد الآخر 1442 هجريًا.