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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الإفتاء: الدعاء فى أول ليلة من شهر رجب مستجاب

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:25 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
أميرة العناني
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ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال يقول: ما حكم الدعاء في أول ليلة من شهر رجب وهل يستجاب فيها الدعاء كما انتشر بين الناس؟.

وأجابت "الإفتاء"، عبر بوابتها الرسمية: بأن الأمر في الدعاء واسع؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: 186].

وأضافت أن الدعاء في أول ليلة من شهر رجب بخصوصه مستحبٌّ، وهي ليلة يستجاب فيها الدعاء، مستشهدة بما ورد عن السلف الصالح؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ"، رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

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