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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

ملخص أحداث الحلقة 12 من مسلسل في بيتنا روبوت

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:32 م
بيتنا روبوت
بيتنا روبوت
محمد قدري
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يبحث مستخدمو شبكة الإنترنت على تفاصيل الحلقة 12 من مسلسل في بيتنا روبوت بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال الأيام المضية من خلال الكوميديا التي يقدمها أبطال العمل الشباب في بطولتهم الجماعية المقدمة من خلال 20 حلقة كوميدية نكشف تفاصيل آخر حلقاتها.

أحداث الحلقة 12 من مسلسل في بيتنا روبوت

وخلال هذا التقرير نكشف تفاصيل الحلقة 12 من مسلسل في بيتنا روبوت، حيث شهدت الحلقة عدة مواقف كوميدية بدأت بظهور الفنان الشاب أوس أوس كضيف شرف الحلقة في دور لص متنكر في ملابس عامل نظافة وقرر سرقة شقة والدة يوسف التي تقدمها الفنانة دلال عبد العزيز وبعد مراقبة الفيلا وخروج كل من فيه إلا زومبا يقرران الصعود لسرقة الفيلا إلا أنا زومبا تعترف أن الاموال والذهب في شقة يوسف وليس في شقة والدته.

مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 12

يخرج لذيذ مع سارة لدى الكوافير وتنشأ مواقف كوميدية مع سؤالها له عن اللوك الجديد الذي تنوي تغييره ضمن أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 12ولكن في الوقت نفسه ينجح أوس أوس ومعاونه في سرقة خزينة يوسف والأموال والذهب ولكن يتم إرسال إنذار للذيذ بالسرقة فيترك سارة ويذهب للمنزل ويتمكن من الإمسالك باللصوص حتى يأتي رجال الشرطة ويقبضون عليهم.

أبطال وصناع مسلسل في بيتنا روبوت

المسلسل الكوميدي الجديد في بيتنا روبوت من بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وهشام جمال ودلال عبد العزيز وليلى أحمد زاهر وشيرين وعدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد وأوس أوس وناهد السباعي ودنيا سمير غانم ومن إخراج وليد الحلفاوي ومن إنتاج روزناما لهشام جمال وسينرجي للمنتج تامر مرسي.

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