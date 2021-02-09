ملخص أحداث الحلقة 12 من مسلسل في بيتنا روبوت

أحداث الحلقة 12 من مسلسل في بيتنا روبوت

وخلال هذا التقرير نكشف تفاصيل الحلقة 12 من مسلسل في بيتنا روبوت، حيث شهدت الحلقة عدة مواقف كوميدية بدأت بظهور الفنان الشاب أوس أوس كضيف شرف الحلقة في دور لص متنكر في ملابس عامل نظافة وقرر سرقة شقة والدة يوسف التي تقدمها الفنانة دلال عبد العزيز وبعد مراقبة الفيلا وخروج كل من فيه إلا زومبا يقرران الصعود لسرقة الفيلا إلا أنا زومبا تعترف أن الاموال والذهب في شقة يوسف وليس في شقة والدته.





مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 12

يخرج لذيذ مع سارة لدى الكوافير وتنشأ مواقف كوميدية مع سؤالها له عن اللوك الجديد الذي تنوي تغييره ضمن أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 12ولكن في الوقت نفسه ينجح أوس أوس ومعاونه في سرقة خزينة يوسف والأموال والذهب ولكن يتم إرسال إنذار للذيذ بالسرقة فيترك سارة ويذهب للمنزل ويتمكن من الإمسالك باللصوص حتى يأتي رجال الشرطة ويقبضون عليهم.