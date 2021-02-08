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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت والإعادة والقنوات الناقلة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:21 م
في بيتنا روبوت
في بيتنا روبوت
منار إبراهيم
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ينتظر جمهور مسلسل «في بيتنا روبوت» للفنان هشام جمال والفنان شيماء سيف وليلى أحمد زاهر والفنان عمرو وهبة، حلقات العمل بحماس شديد لما تحمله الأحداث من كوميديا وتشويق، حيث استطاع أن يحقق نجاح كبير فور عرض أولى حلقاته خلال الفترة الماضية.

مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل في بيتنا روبوت في أوقات مختلفة على شاشة قناة CBC وCBC دراما حيث تذاع الحلقة الاساسية والجديدة في تمام السلعة الثامنة على قناة CBC، اما الإعادة الأولى للعمل في الساعة الثانية والنصف صباحا والإعادة الأخرى في الثانية عشرة ظهرا.

وتقدم قناة CBC دراما المسلسل بعد عرضها على القناة العامة بثلاث ساعات حيث تذاع الحلقة في تمام الساعة الحادية عشرة والإعادة الأولى عبر القناة نفسها في تمام الساعة الخامسة صباحا والمرة الثانية للإعادة تكون في تمام الساعة الثانية ظهرا.

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وتقوم منصة واتش إت بتحميل الحلقة الجديدة بعد عرضها على قناة CBC بالإضافة إلى منصات السوشيال ميديا لقنوات سي بي سي وسينرجي.

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت

وينتمي مسلسل في بيتنا روبوت لفئة الدراما الكوميدية التي تناسب جميع الفئات العمرية، وتدور أحداثه حول "يوسف" هشام جمال الذي يقوم باختراع روبوت شاب واطلق عليه اسم "لذيذ" عمرو وهبة، وروبوت فتاة اطلقت زوجته "سارة" ليلى زاهر عليها اسم "زومبا" شيماء سيف وطلبت منه ان تستعين ب"زومبا" في مساعدتها بالمنزل مقابل ان تتنازل عن الروبوت "لذيذ" الذي يرافق مخترعه "يوسف في جميع مشواير حياته الفنية، وتتوالى الاحداث في اطار اجتماعي كوميدي مشوق حيث يتعرضون للعديد من المواقف التي يضعها بها الروبوت بسبب صراحتهم الزائدة نظرا لانهم اله صناعية.


فريق عمل المسلسل الكوميدي


ويشارك في بطولة مسلسل في بيتنا روبوت نخبة من نجوم الفن الذين يتسمون بخفة الظل على رأسهم الفنانة شيماء سيف وهشام جمال وليلى احمد زاهر وعمرو وهبة والنجمة الكبيرة دلال عبد العزيز والفنانة القديرة شيرين مع تواجد عدد كبير من النجوم كضيوف للشرف منهمناهد السباعي وبيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن وأوس أوس ومن إخراج وليد الحلفاوي ومن إنتاج شركتي روزناما وسينرجي للمنتج تامر مرسي.

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