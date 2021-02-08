حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة هوية صاحب محل مشويات شهير قتله ٤ خفراء، حيث تبين أنه يدعى "حمادة الفقير" صاحب محلات كبابجي الفقير وليس "صبحي كابر" كما رددت بعض مواقع التواصل الاجتماعي.وكان قد أنهى ٤ خفراء حياة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة إثر خلافات بينهم على العمل لديه بالمزرعة الخاصة به.تلقت شرطة النجدة بلاغًا، أفاد بمصرع شخص داخل مزرعته بمدينة أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة مالك محلات مشويات شهير متوفى إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.وشرحت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة ٤ خفراء رفض المجني عليه عملهم لديه في المزرعة الخاصة به فقاموا بالانتقام منه.وتبين من التحريات التي أجريت برئاسة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين سبق وتقدموا للعمل لدى المجني عليه في المزرعة الخاصة به إلا أنه رفض فقرروا الانتقام منه وقتله.وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت فرق المباحث برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر من ضبط المتهمين.واعترف المتهمون أمام العقيد فوزي عامر مفتش المباحث بارتكابهم الواقعة تفصيليًا، عقب رفض المجني عليه عملهم لديه فقاموا بالتربص له وقتله.وأمر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.ومن جانبها؛ تواصلت "الدستور" مع مطعم "صبحي كابر" فرع الساحل شبرا، ونفت السكرتيرة الخاصة به مقتل الحاج صبحي وأنه موجود بفرع سلسلة محلاته في الساحل ولم يصبه مكروه، لافتة إلى أن الأخبار المتداولة عن قتله لا أساس لها من الصحة.