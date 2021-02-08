رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 08:09 م
صبحي كابر
صبحي كابر
مريم جبل _ندي حمدي
طباعة
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة هوية صاحب محل مشويات شهير قتله ٤ خفراء، حيث تبين أنه يدعى "حمادة الفقير" صاحب محلات كبابجي الفقير وليس "صبحي كابر" كما رددت بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد أنهى ٤ خفراء حياة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة إثر خلافات بينهم على العمل لديه بالمزرعة الخاصة به.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا، أفاد بمصرع شخص داخل مزرعته بمدينة أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة مالك محلات مشويات شهير متوفى إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.

وشرحت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة ٤ خفراء رفض المجني عليه عملهم لديه في المزرعة الخاصة به فقاموا بالانتقام منه.

وتبين من التحريات التي أجريت برئاسة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين سبق وتقدموا للعمل لدى المجني عليه في المزرعة الخاصة به إلا أنه رفض فقرروا الانتقام منه وقتله.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت فرق المباحث برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر من ضبط المتهمين.

واعترف المتهمون أمام العقيد فوزي عامر مفتش المباحث بارتكابهم الواقعة تفصيليًا، عقب رفض المجني عليه عملهم لديه فقاموا بالتربص له وقتله.

وأمر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ومن جانبها؛ تواصلت "الدستور" مع مطعم "صبحي كابر" فرع الساحل شبرا، ونفت السكرتيرة الخاصة به مقتل الحاج صبحي وأنه موجود بفرع سلسلة محلاته في الساحل ولم يصبه مكروه، لافتة إلى أن الأخبار المتداولة عن قتله لا أساس لها من الصحة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

ليفاندوفسكي يتقدم لـ بايرن ميونخ على الأهلي

تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

الأكثر قراءة

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

ليفاندوفسكي يتقدم لـ بايرن ميونخ على الأهلي

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

العثور على هيكل بشري عمره 4 آلاف عام جنوب ألمانيا

موعد عيد الام 2021 وسبب الاحتفال به

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
المزيد

الثقافة

بينهم عمر طاهر وأمل رضوان.. القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ للأدب

طلب من السادات عدم تعييني رئيسًا للهلال.. تفاصيل معركة رجاء النقاش والسباعي

غدًا.. «دار الكتب» تستضيف عرض حكي بالعرائس

فصل بسببها من جريدة الأخبار.. تفاصيل معركة رجاء النقاش مع العقاد