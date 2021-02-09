تموين الدقهلية: احتياطي السكر يكفي 3 سنوات بالمحافظة

أكد السيد دايره وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، أن المديرية تعمل على توفير السلع والمخزون الاستراتيجي بأسعار ثابتة، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي بالمحافظة من الزيت يكفي سنة، و3 سنوات للسكر وسنة للأرز،.وقال وكيل الوزارة في تصريحات خاصة للدستور، على هامش جولة مسؤولي وزارة التموين اليوم الثلاثاء، بمنطقة الجمالية بمحافظة الدقهلية، إن الرقابة على المخازن منظمة على مدار 24 ساعة خلال اليوم بالتعاون مع مباحث التموين.ولفت إلى أن 99% من السلع المعروضة محددة وبالنسبة للسلع غير المسعرة فالمنفذ يلتزم بقائمة الأسعار.وأضاف أن وزارة التموين حددت 3 محاور رئيسية يتم العمل عليها وهي أولا توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والمخازن، وثانيا تطوير منافذ التوزيع، وثالثا ربط المنافذ بشبكة معلومات تكنولوجية.وكان على المصيلحي وزير التموين، أكد أهمية توفير الاحتياطي الاستراتيجي في ضبط الأسواق وإتاحة السلع، قائلا: بدون وجود احتياطي استراتيجي ممكن يحصل نقص في سلعة معينة، حتى يمكن منع مثل هذا الموضوع يتم العمل على وجود احتياطي استراتيجي.