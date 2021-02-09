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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تحت الطبع.. «معجم ألف ليلة وليلة» لــ محمود عبدالغنى

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:44 ص
معجم ألف ليلة وليلة
معجم ألف ليلة وليلة
نضال ممدوح
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يصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ كتاب جديد بعنوان "معجم ألف ليلة وليلة" تأليف محمود عبدالغني، والذي يشير في مقدمته للكتاب إلى أن وضع معجم لــ"ألف ليلة وليلة"، يعمق من مفاهيمها ويوسع مصطلحيتها ويضع اليد على تاريخها المركب، وموضوعاتها المهيمنة التي تنفتح، وأحيانًا تتكرر دون نهاية، هي قضية هذا المعجم الكُبرى.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب:
إن هذا الكتاب المدهش الذي يرفض مغاردة الذاكرة، والتحليل الأدبي، والترجمات من اللغات، والنقد المقارن والأسلوبي في الجامعات والمدارس عبر العالم، تعددت أسماؤه من طبعة إلى أخرى، فالناشر في سنة 1835 وضع له عنوان "كتاب ألف ليلة وليلة"، في حين أن مخطوط سنة 1809 كان يحمل عنوان " ألف ليلة وليلة وحكايات قديمة.

وهذه الــ"حكايات القديمة" وحدها كانت موضوع درس تحليلي مقارن، تصنيفي وترتيبي، من طرف مجموعة من الباحثين، في مقدمتهم المؤرخ الفرنسي "جان- كلود جارسان"، الذي وضع كتابًا مرجعيًا كرس فيه عقلًا تاريخيًا أثمر قراءة تاريخية للكتاب. رغم ما يعانيه المؤرخ من صعاب أمام ما ينتجه الخيال الأدبي، لكن هذا العناء يذوب أمام ركام الوثائق الدي يجد نفسه محاطًا بها، وذلك أنتج ما يمكن تسميته " رد فعل المؤرخ"، الذي يكاد لا يختلف عن ردود فعل النقاد والقراء.

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