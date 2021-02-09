منة فضالى تستأنف تصوير مشاهدها فى «مقابلة مع السيد آدم» بدمشق

استأنفت الفنانة منة فضالى، في دمشق تصوير مشاهد دورها بمسلسلها الجديد «مقابلة مع السيد آدم»، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل.وكانت «فضالي» قد وصلت إلى دمشق في وقت سابق، لتصوير دورها في المسلسل.وتجسد منة فضالي في المسلسل شخصية «نور الرحال»، وهي خبيرة تجميل مصرية تذهب إلى سوريا من أجل البحث عن شقيقتها التي اختفت في ظروف غامضة، والمسلسل من تأليف وإخراج فادي سليم.