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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تؤكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:50 م
قرقاش
قرقاش
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش استمرار بلاده في القيام بدور إقليمي فاعل لإعادة الاستقرار إلى المنطقة العربية، وعلى أهمية تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي، وعلى دعم الإمارات الراسخ للثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح قرقاش -خلال كلمته في اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية- أن تزايد حجم التحديات والأزمات التي تواجه منطقتنا العربية استوجب انعقاد هذا الاجتماع للبحث في عمل جماعي وتعزيز التعاون والتنسيق للتعامل معها بعقلانية وحكمة واتزان، مشددا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والجهود الدبلوماسية في حل الأزمات التي تعيشها المنطقة لتحقيق أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام والدفع باتجاه تعزيز العمل العربي المشترك، وبما يحصن الوضع العربي، ويؤمن حماية الأمن القومي العربي، ويصد مخاطر التدخلات الإقليمية والدولية في الشؤون العربية، ويحافظ على قوة وتماسك مؤسسات الدولة الوطنية وسيادة قراراتها، ويعلي من شأن خدمة المصالح العربية المشتركة.

وأضاف خلال كلمته تأكيده لموقف بلاده الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية،مشيرا لدعم الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط وعلى ضرورة وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.

وأشار قرقاش إلى أهمية انتهاز كل الفرص المواتية لخلق زخم دولي جديد لكسر الجمود في العملية السياسية وإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها دوليا، والتي أكد على أنه لا يمكن الاستغناء عنها، مشيرا إلى مواصلة دولة الإمارات تقديم الدعم اللازم لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتمكينه من بناء دولته وتحقيق أهداف التنمية المستدامة أسوة بكل الشعوب.

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