بيومي فؤاد: إيرادات «وقفة رجالة» العالية تثبت رغبة الجمهور في السينما

أعرب الفنان بيومي فؤاد عن سعادته بردود أفعال الجمهور على فيلم "وقفة رجالة"، المعروض في السينمات حاليا، مشيرا إلى أن الفيلم يحقق نجاحا كبيرا بالصالات، ويحصد أعلى الإيرادات رغم أن طرحه كان مجازفة.وقال فؤاد- في تصريحات صحفية اليوم الإثنين- إن ردود الفعل أسعدته كثيرا في مصر والخارج أيضا، رغم أن توقيت طرح الفيلم يعتبر مجازفة في ظل جائحة "كورونا" والإجراءات المتبعة، لكن الجمهور أثبت رغبة في مشاهدة الأفلام الجديدة بالسينما.وأضاف أنه تحمس للمشاركة في فيلم "وقفة رجالة" لأنه تجربة جديدة ومختلفة، إذ يتضمن جرعة كبيرة من الكوميديا في قالب اجتماعي هادف، مشيرا إلى أن الفكرة التي تدور حولها الأحداث مليئة بالتفاصيل الكوميدية الحقيقية التي تعتمد على كوميديا الموقف.وأشار إلى أن كواليس التصوير كانت ممتعة، وبذل فريق العمل جهدا كبيرا حتى يخرج الفيلم بشكل جيد، خاصة أن الأحداث مليئة بالتفاصيل المعبرة عن الطبقات الاجتماعية للشخصيات وتفاوتهم والصداقة التي تجمعهم وتربط بينهم، فعلى الرغم من اختلاف شخصيات الفنانين فإن السيناريو تضمن لكل ممثل ما يناسبه في جميع التفاصيل، سواء على مستوى الكوميديا أو الدراما.وأضاف أن الفيلم بطولة جماعية، والأحداث حول الشخصيات الأربع ليست مرتبطة بشخصية بعينها، مؤكدا أن تجربة "وقفة رجالة" جديدة ومختلفة على السينما المصرية وتفاصيلها لم تقدم من قبل.وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ أيام الدراسة يجتمعون بعدما مر بهم العمر، للوقوف إلى جانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، إذ يعاني كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه في أيام شبابهم.ويشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدواني، وسيد رجب، أمينة خليل، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وضيوف شرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي وإيمان السيد، تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.